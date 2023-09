A- A+

RECIFE Incêndio atinge garagem de prédio na Iputinga na manhã desta segunda (11) e destrói veículos De acordo com o Corpo de Bombeiros, que conteve as chamas, algumas pessoas inalaram fumaça e precisaram ser atenidas no local

Um edifício na Rua Dra. Nina Rodrigues, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, foi atingido por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (11).



O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local por volta das 4h e conseguiu conter as chamas, que, de acordo com a unidade, se alastraram por alguns veículos e apartamentos do prédio.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, "algumas pessoas que inalaram fumaça foram atendidas no local, mas a princípio só uma precisou ser conduzida a unidade de saúde por uma equipe do Samu".

Ainda não se sabe sobre a causa do incêndio. A Folha de Pernambuco entrou em contato tanto com a Defesa Civil do Recife, quanto com a Polícia Civil de Pernambuco para buscar mais informações sobre o motivo e também sobre a perícia que deve ser realizada no local do incêndio ainda nesta segunda, mas, até o momento, não recebeu respostas. A Folha também entrou em contato com Secretaria de Defesa Social e aguarda retorno.



Confira, abaixo, a nota oficial do Corpo de Bombeiros na íntegra.



Fomos acionados por volta das 04h da manhã de hoje (11/09) para atuar em um incêndio, na Rua Dra Nina Rodrigues, na Iputinga, Recife. 6 viaturas dos bombeiros foram enviadas, dentre estas de combate a incêndio, resgate e salvamento. No local, um edifício com estrutura de pilotis, alguns veículos estavam pegando fogo e a fumaça se dissipou invadindo alguns apartamentos do prédio. Nossas equipes de combate a incêndio extinguiram as chamas e realizaram o rescaldo do ambiente. Algumas pessoas que inalaram fumaça foram atendidas no local, mas a princípio só uma precisou ser conduzida a unidade de saúde por uma equipe do Samu.

*matéria em atualização

