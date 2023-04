A- A+

FOGO Incêndio atinge hotelzinho infantil no bairro do Jiquiá, Zona Oeste do Recife De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), não houve vítimas

A secretaria de um hotelzinho infantil, localizado na Rua Juarez Millet, no bairro do Jiquiá, no Zona Oeste Recife, foi atingida por um incêndio na noite desta quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para apagar as chamas pouco depois das 22h. Não houve vítimas.



“Fomos acionados ontem, às 22h12, para atuar numa ocorrência de incêndio que atingiu um hotelzinho no bairro do Jiquiá. O incêndio atingiu a secretaria do hotelzinho e se restringiu somente a este ambiente. Não houve vítima”, disse por meio de nota.

No dia anterior, segundo um vizinho do hotelzinho, um outro incêndio aconteceu nas proximidades. Em ambos os casos, o fogo teria começado a partir de postes de energia elétrica.

“Esse incêndio foi aqui do lado da minha casa. O fogo começou a partir do poste, e o fato que mais chama atenção é que houve outro incêndio um dia antes, num poste que fica do outro lado da rua. A gente aqui entende que os dois casos se iniciaram a partir das instalações dos servidores de internet”, detalhou um morador.

De acordo com a assessoria do CBMPE, a corporação não foi acionada para o caso da última terça-feira (11).

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Neoenergia, mas não obteve respostas até a veiculação desta matéria.



