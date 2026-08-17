A- A+

INCÊNDIO Incêndio atinge igreja evangélica na Avenida Caxangá e provoca temor entre moradores da região Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos ou vítimas

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã do último domingo (16), a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec), localizada na Avenida Caxangá, no bairro Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

As chamas destruíram a cobertura e afetaram parte da estrutura do templo, provocando temor entre moradores do entorno. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo e realizar o rescaldo no local, enquanto a Defesa Civil avaliou os danos e isolou a área. Não houve registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), oito viaturas foram empregadas na ocorrência, sendo quatro de combate a incêndio, uma de resgate, uma de operações com drone e duas de comando operacional.

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradores das ruas próximas à Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo relataram momentos de tensão durante o incêndio, provocado pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



As equipes atuaram na extinção das chamas e, posteriormente, fizeram o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes. De acordo com o pastor dirigente da igreja, Edson Vando, o incêndio teria começado por volta das 7h30, quando duas pessoas estavam no imóvel, o zelador e uma secretária.

"Aprendemos a dar graças por tudo e eu tenho certeza que Deus sempre tem o melhor para nós. Deus vai nos dar um outro lugar ou a reconstrução desse lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos!", disse o líder religioso por meio das redes sociais.

Conforme os relatos de vizinhos e testemunhas, ambos conseguiram deixar a igreja antes que as chamas se espalhassem.





Moradora da Rua Pardália, localizada ao lado do templo, Fabíola Cabral relatou momentos de desespero entre os moradores durante o incêndio, principalmente devido à grande quantidade de fumaça e à proximidade das chamas com as residências.

"Ontem foi desespero aqui na rua, o corre-corre foi grande, aquele fogaréu, eu, com meu filho, saí correndo, pensei que fosse morrer queimada. [...] Foi muito fogo, muita fumaça, os bombeiros chegaram e conseguiram acalmar o fogo com muita dificuldade", iniciou.

Fabíola Cabral, moradora da Rua Pardália, localizada ao lado do templo, relatou momentos de desespero durante o incêndio. Segundo ela, a intensidade das chamas e a grande quantidade de fumaça provocaram correria entre os moradores, que temeram pela segurança das crianças e pelo risco de explosão dos botijões de gás nas residências. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco

"Os policiais vieram para tranquilizar a comunidade, porque tinha com muita gente na rua, com muita movimentação, e também porque aqui na comunidade tem uma demanda de crianças muito grande. [...] Mas, graças a Deus deu tudo certo! Jesus tomou conta desse fogaréu e acalmou", completou a moradora.

De acordo com Leidelaura Nunes, moradora da Rua Pardália há quase 50 anos, este teria sido o terceiro episódio envolvendo problemas na rede elétrica da igreja desde que o templo foi instalado no local.

"Essa já é a terceira vez e agora foi gravíssimo. Tá aí, as crianças estão tudo na casa dos avós, dos tios, porque não estão podendo ficar aqui brincando, porque a estrutura foi afetada, tá para cair e estamos aqui nessa situação. [...] Eu mesma fui dormir na casa da minha filha, que fiquei assustada, todo mundo foi dormir assustado", ressaltou a cabelereira.

A cabeleireira Leidelaura Nunes, moradora da Rua Pardália há quase 50 anos, relatou o temor da comunidade após o incêndio, que levou crianças a deixarem as casas e passarem a noite com familiares devido aos riscos provocados pelo fogo e pelos danos à estrutura do imóvel. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Segundo a moradora, de 61 anos, os dois casos anteriores não tiveram a mesma proporção do incêndio deste domingo, que, na avaliação dela, poderia ter provocado uma tragédia ainda maior devido à quantidade de casas conjugadas no entorno da igreja.

Vistorias e origem das chamas

O Corpo de Bombeiros informou que, após a conclusão do combate às chamas e do rescaldo, o imóvel foi repassado aos cuidados da Defesa Civil.

A ocorrência não deixou vítimas, mas os danos provocados pelo fogo e a insegurança relatada por moradores mantêm a comunidade em alerta enquanto as condições da estrutura são avaliadas.

Em resposta à Folha de Pernambuco, a Defesa Civil do Recife informou que equipes realizaram vistorias durante a manhã e a tarde deste domingo (16), quando constataram a destruição da cobertura do imóvel, além de danos nas paredes dos fundos.

De acordo com o órgão, a área foi isolada e sinalizada para garantir a segurança de moradores, transeuntes e demais pessoas que circulam pelo entorno.

"A área foi devidamente isolada e sinalizada, visando garantir a segurança do entorno e dos transeuntes. Nova vistoria será feita nesta segunda (17) para avaliar a necessidade de medidas complementares", notificou a Defesa Civil em nota.

Apesar da previsão de uma nova vistoria na manhã desta segunda-feira (17), uma equipe de reportagem da Folha de Pernambuco esteve no local e encontrou apenas as fitas utilizadas para sinalizar e restringir o acesso à área atingida pelo incêndio. Não havia agentes da Defesa Civil na região durante a visita.

Segundo a Defesa Civil, a nova vistoria tem como objetivo avaliar a necessidade de medidas complementares para garantir a segurança da estrutura e do entorno.

Além disso, o órgão municipal orientou que a população acione o serviço em situações de risco por meio dos canais oficiais de atendimento, que funcionam 24 horas. O serviço é gratuito e pode ser solicitado pelo aplicativo Conecta Recife ou pelos seguintes telefones: 0800-0813400 e 3036-4873.

Até o momento, no entanto, a causa do sinistro não foi confirmada pelos órgãos responsáveis. A suspeita de que o incêndio tenha relação com a rede elétrica é apontada por moradores, mas ainda não há confirmação oficial sobre a origem do fogo.

Veja também