Incêndio atinge imóveis na Favela do Moinho, no centro de SP
Causas do incidente ainda não foram reveladas
Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira, 14, na Alameda Eduardo Prado, na região central de São Paulo. O fogo atingiu dois imóveis na Favela do Moinho e foi controlado sem deixar feridos.
Três equipes dos bombeiros foram enviadas ao local para combater as chamas. A corporação conseguiu conter o incêndio ainda durante a manhã, evitando que o fogo se alastrasse para outras áreas próximas.
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O local atingido fica ao lado das linhas 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, e 10-Turquesa, administrada pela TIC Trens. Apesar da proximidade, as concessionárias informaram que a circulação dos trens não foi afetada.
As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.