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Tragédia Incêndio atinge imóveis na Favela do Moinho, no centro de SP Causas do incidente ainda não foram reveladas

Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira, 14, na Alameda Eduardo Prado, na região central de São Paulo. O fogo atingiu dois imóveis na Favela do Moinho e foi controlado sem deixar feridos.

Três equipes dos bombeiros foram enviadas ao local para combater as chamas. A corporação conseguiu conter o incêndio ainda durante a manhã, evitando que o fogo se alastrasse para outras áreas próximas.

O local atingido fica ao lado das linhas 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, e 10-Turquesa, administrada pela TIC Trens. Apesar da proximidade, as concessionárias informaram que a circulação dos trens não foi afetada.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

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