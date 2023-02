A- A+

Recife Incêndio atinge loja no Centro do Recife O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas ao local

Um incêndio atinge um estabelecimento comercial, na rua do Hospício, próximo ao cruzamento com a avenida Conde da Boa Vista, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, na tarde desta sexta-feira (17).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas ao local.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a movimentação na área. Alguns curiosos se reúnem em frente à loja.

Em outros vídeos, é possível uma alta coluna de fumaça preta na região do incêndio.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

