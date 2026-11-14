Explosão
Incêndio atinge loja no bairro da Boa Vista, no Recife; não há feridos
Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada após uma explosão no estabelecimento comercial
Incêndio em loja comercial no bairro da Boa Vista, na área central do Recife - Foto: Anthony Santana/Folha de Pernambuco
Um incêndio atingiu uma loja nas proximidades do Shopping Boa Vista, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na tarde deste sábado (14). Não há feridos.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada após uma explosão no estabelecimento comercial.
Uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local para atender à ocorrência.
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Ao chegar ao endereço, a equipe iniciou o combate direto às chamas e conseguiu controlar o incêndio.
A ocorrência já foi finalizada no local, sem registro de feridos.