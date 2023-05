Incêndio atinge loja no bairro de São José, área central do Recife 

A- A+

Leia também

• Sem ambulância, paciente de hospital em Goiana é levado em maca no meio da rua para exame

• Professores da Rede Estadual param novamente nestas segunda e terça

Um incêndio atingiu uma loja localizada na rua do Nogueria, no bairro de São José, área central do Recife, na noite deste domingo (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram enviadas ao local para conter as chamas.



Ainda não há informações sobre a proporção do incêndio e nem se há vítimas. A corporação segue atuando no local e atualizará os dados em breve.



Mais informações em instantes

Veja também

Leite em pó Casal negro é agredido em supermercado do grupo Carrefour em Salvador