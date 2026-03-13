Sex, 13 de Março

RECIFE

Incêndio atinge loja no Shopping Recife nesta sexta (13); administração diz que ninguém se feriu

De acordo com a administração do shopping, a área segue isolada para trabalho dos órgãos competentes

Incêndio atinge loja no Shopping RecifeIncêndio atinge loja no Shopping Recife - Foto: TV Globo/Reprodução

Um incêndio atingiu uma loja dentro do Shopping Recife, no bairro do Boa Viagem, Zona Sul da cidade, na madrugada desta sexta-feira (13). De acordo com a administração do estabelecimento, só houve danos materiais, sem vítimas.

"Todo o sistema de segurança e combate a incêndio foi acionado de forma imediata, juntamente com a equipe da Brigada e do Corpo de Bombeiros que atuaram de forma ágil no local", completou o shopping, por meio de nota.

Ainda de acordo com a administração, a área segue isolada.

"O Shopping Recife, juntamente aos órgãos competentes, está trabalhando para identificação da causa", explicou.

Até o momento, não há confirmação se o shopping abrirá em horário normal, a partir das 9h. A administração está avaliando a questão.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado para a ocorrência às 2h27, seis pessoas foram socorridas. Um homem de 24 anos e uma mulher de 48 foram atendidos e encaminhados ao Hospital da Restauração.

Além deles, mais duas mulheres e um homem foram atendidos ainda no local. A sexta pessoa, que não teve sexo ou idade revelados, foi removido pelos Bombeiros.

A reportagem entrou em contato também com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), e aguarda retorno.

Confira, abaixo, a nota do Shopping Recife na íntegra
O Shopping Recife informa que, na madrugada desta sexta-feira (13), foi registrado um incêndio em uma de suas lojas. Todo o sistema de segurança e combate a incêndio foi acionado de forma imediata, juntamente com a equipe da Brigada e do Corpo de Bombeiros que atuaram de forma ágil no local. A ocorrência causou danos materiais, sem vítimas.

O Shopping Recife, juntamente aos órgãos competentes, está trabalhando para identificação da causa.

