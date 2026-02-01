Incêndio atinge mercadinho em Candeias, Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Na tarde deste domingo (1°), um incêndio foi registrado em um mercadinho localizado na Avenida Cabus, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em vídeos que registram o momento é possível ver uma grande coluna de fumaça saindo do estabelecimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram enviadas para debelar as chamas.

Até às 15h53 nenhuma vítima foi registrada.

