Pernambuco
Incêndio atinge mercadinho em Candeias, Jaboatão dos Guararapes
Na tarde deste domingo (1°), um incêndio foi registrado em um mercadinho localizado na Avenida Cabus, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Em vídeos que registram o momento é possível ver uma grande coluna de fumaça saindo do estabelecimento.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram enviadas para debelar as chamas.
Até às 15h53 nenhuma vítima foi registrada.