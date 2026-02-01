Seg, 02 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pernambuco

Incêndio atinge mercadinho em Candeias, Jaboatão dos Guararapes

Reportar Erro
Incêndio atinge mercadinho em Jaboatão dos GuararapesIncêndio atinge mercadinho em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Cortesia

Na tarde deste domingo (1°), um incêndio foi registrado em um mercadinho localizado na Avenida Cabus, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). 

Em vídeos que registram o momento é possível ver uma grande coluna de fumaça saindo do estabelecimento. 

Leia também

• Morre paciente do Icesp após transferência por causa de incêndio

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram enviadas para debelar as chamas. 

Até às 15h53 nenhuma vítima foi registrada. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter