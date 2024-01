A- A+

RECIFE Incêndio atinge mercadinho no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife Segundo os bombeiros, em nota enviada às 7h, mais de 15 mil litros de água já foram usados para apagar as chamas

Um incêndio atingiu um mercadinho, na manhã desta terça-feira (2), no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência por volta das 5h, cerca de dez pessoas que moram no pavimento superior do estabelecimento, onde há algumas residências, foram retiradas. Nenhum dos moradores precisou de atendimento pré-hospitalar.

O mercadinho fica na rua Barão de Ladário. Segundo os bombeiros, em nota enviada às 7h, mais de 15 mil litros de água já foram usados para apagar as chamas. A corporação enviou cinco viaturas ao local.

"A equipe está realizando o rescaldo. Quinze bombeiros participam da ocorrência distribuídos em três viaturas de incêndio, uma de resgate e uma de apoio operacional", informaram os bombeiros.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

