Incêndio atinge Mercado da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, na manhã deste domingo (3)

Um incêndio de grandes proporções atinge o Mercado Publico da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, na manhã deste domingo (03). As chamas foram vistas de vários pontos do bairro. Sete equipes do Corpo de a Bombeiros atuam para conter as chamas.

Segundo a proprietária de uma loja de roupas e acessórios, que também é moradora das redondezas, o incêndio teria se dado após homens entrarem no estabelecimento público e roubado fios elétricos.

“Meu pai ligou para mim me chamando, dizendo que o mercado estava pegando fogo. Quando eu cheguei, já tinham quatro lojas perto do sanitário dos homens pegando fogo. A gente está aqui do lado de fora”, explica a proprietária.



Amanda Jerônimo, que trabalha numa peixaria dentro do estabelecimento, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e disse que um curto-circuito teria causado o incêndio. Além de reforçar o relato da entrevistada anterior sobre os possíveis roubos de fios, ela conta outro detalhe sobre o princípio desse incidente.



“Deu um curto-circuito na loja dos sapateiros, após o roubo dos fios. O fogo se alastrou, porque tem muito couro e plástico. A gente se desesperou e começou a sair, porque começamos a ouvir explosões e lá dentro têm restaurantes, venda de ração, peixaria… Tem muito plástico. Eu acho que está tudo destruído”, contou.



Imagens registradas com exclusividade pela Folha de Pernambuco mostram as cenas de destruição e a atuação do Corpo dos Bombeiros para evitar que o fogo se espalhe.

O proprietário da sapataria, Fernando Ferreira, contou que, após o início das chamas, ele tentou acionar o sistema de prevenção de incêndio do mercado, mas a tentativa foi frustrada.

“Eu cheguei às 8h e já fiquei sabendo que a turma estava roubando fio. Depois disso, já fui na administração do mercado. Os seguranças vieram, mas não tinha o que fazer, porque eles [os homens que estariam roubando os fios] já haviam fugido. Disseram que um estava de camisa amarela. Eu e outro rapaz tentamos ligar o extintor, que não funcionou, a água não saiu e o sistema que colocaram não funcionou. Não funcionou nada. A gente não poderia ficar no meio do fogo. Pegamos e saímos”, informou.



Segundo o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 10 box foram afetados pelo incêndio. As chamas foram controladas por volta das 10h30. A corporação realiza, neste momento, o rescalado no local.



A Prefeitura do Recife informou que equipes estão atuando neste momento no incêndio que atingiu parte do Mercado da Encruzilhada.



"A Defesa Civil aguarda a conclusão do trabalho dos Bombeiros para avaliar a situação do local. Conviva, Emlurb, Samu e CTTU também estão no local. Todo o suporte será dado aos permissionários e já foram iniciadas as tratativas necessárias para reconstrução da área atingida".

