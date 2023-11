A- A+

Na noite desta terça-feira (14), um incêndio atingiu o Mercado das Mangueiras, em Jaboatão dos Guararapes. O estabelecimento fica localizado na avenida Barreto de Menezes, e as chamas em sua estrutura foram avistadas por volta das 21h30.

Segundo a Prefeitura de Jaboatão, a equipe de segurança e o supervisor de fiscalização se mobilizaram para apagar o incêndio ainda antes da chegada do socorro. Com extintores de incêndio do centro comercial, o grupo conseguiu conter o incêndio até a chegada dos bombeiros.



O incêndio ficou restrito a uma área que comercializa cigarros e isqueiros, entre outros produtos.



O Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBM-PE) enviou quatro viaturas para o local. Segundo o órgão, as chamas foram extintas rapidamente e atingiram três boxes do mercado.



A ocorrência foi finalizada sem vítimas.



A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes irá abrir uma investigação para apurar as causas do incêndio.

