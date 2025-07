Incêndio atinge Mercado Municipal de Piracicaba, em São Paulo

A- A+

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta quarta-feira (23), o Mercado Municipal de Piracicaba, cidade localizada a 164 quilômetros da capital São Paulo.

Segundo a EPTV, afiliada à TV Globo na região, não há registro de vítimas. O mercado foi interditado.

As primeiras informações indicam que pelo menos 20 boxes do Mercado Municipal de Piracicaba foram consumidos pelas chamas, que já foram controladas.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que deverão ser apontadas por perícia.



A Defesa Civil foi ao local para realizar as primeiras avaliações, assim como o Corpo de Bombeiros, que atuou no controle do incêndio.

Incêndio atingiu o Mercado Municipal de Piracicaba | Foto: Defesa Civil/Divulgação

À EPTV, a Polícia Civil informou que o fogo começou em um dos boxes dos estabelecimento e se alastrou pelas outras lojas.

Veja também