SUSTO Incêndio atinge motor no Porto do Recife na manhã desta quinta-feira (9); não há feridos Chamas foram controladas, segundo Porto do Recife e Corpo de Bombeiros

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9), um incidente assustou trabalhadores de uma empresa privada localizada em um terminal do Porto do Recife, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Um incêndio atingiu um dos motores que são utilizados na movimentação de uma esteira dos silos portuários, espaços de armazenamento.

Segundo a comunicação do Porto do Recife, a brigada de incêndio da empresa responsável pelo terminal atuou de forma imediata, em conjunto com a brigada de incêndio do próprio porto, controlando a situação e garantindo a segurança dos trabalhadores. Não houve registro de feridos.

Por meio de nota, o Porto do Recife explica que "no momento, as operações seguem em normalidade na área primária sob acompanhamento das equipes técnicas responsáveis".

"O Porto do Recife reafirma seu compromisso com a segurança das operações, a integridade de seus trabalhadores e o cumprimento rigoroso das normas técnicas e ambientais", complementa o comunicado.

Com a palavra, o Corpo de Bombeiros

Procurado pela redação da Folha de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros informou que enviou viaturas ao local e que, de fato, as chamas foram controladas. Porém, a corporação não enviou mais detalhes e disse que as informações serão complementadas ao final da ocorrência.



