Dom, 01 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÃO PAULO

Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo

Pacientes foram evacuados e, segundo os bombeiros, não há feridos

Reportar Erro
Instituto do Coração, em São PauloInstituto do Coração, em São Paulo - Foto: Incor/Divulgação

O Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, foi atingido por um incêndio por volta das 14h desta sexta-feira (30). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter começado numa das caldeiras do prédio.

A corporação enviou para o local sete viaturas.

Leia também

• PCC x CV: Gaeco mira "guerra violenta" de "Jets" e interrompe fluxo de facções no interior

• Carregador portátil pega fogo a bordo e voo da Latam tem de pousar no interior de São Paulo

• PF prende suspeito de assassinato de parceiro do Ibama na TI Apyterewa

Os pacientes entubados foram evacuados por funcionários para outras alas da própria instituição.

Não há feridos, segundo informaram os bombeiros.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter