SÃO PAULO
Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo
Pacientes foram evacuados e, segundo os bombeiros, não há feridos
O Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, foi atingido por um incêndio por volta das 14h desta sexta-feira (30). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter começado numa das caldeiras do prédio.
A corporação enviou para o local sete viaturas.
Leia também
• PCC x CV: Gaeco mira "guerra violenta" de "Jets" e interrompe fluxo de facções no interior
• Carregador portátil pega fogo a bordo e voo da Latam tem de pousar no interior de São Paulo
• PF prende suspeito de assassinato de parceiro do Ibama na TI Apyterewa
Os pacientes entubados foram evacuados por funcionários para outras alas da própria instituição.
Não há feridos, segundo informaram os bombeiros.