SÃO PAULO Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo Pacientes foram evacuados e, segundo os bombeiros, não há feridos

O Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, foi atingido por um incêndio por volta das 14h desta sexta-feira (30). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter começado numa das caldeiras do prédio.

A corporação enviou para o local sete viaturas.

Os pacientes entubados foram evacuados por funcionários para outras alas da própria instituição.

Não há feridos, segundo informaram os bombeiros.

