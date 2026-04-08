rio de janeiro
Incêndio atinge o Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro
Coluna de fumaça pode ser vista à distância; não há informações de feridos
Incêndio atinge o Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Um incêndio atinge o Parque Olímpico, na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste do Rio, nesta quinta-feira. As chamas estão concentradas no Velódromo. Equipes de seis quartéis do Corpo de Bombeiros estão no local. Não há informações de feridos.
Pouco antes das 6h as chamas ainda não estavam controladas. Os bombeiros seguiam atuando no combate ao incêndio e no controle da situação. Ainda não há previsão para o término da ocorrência.
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Moradores das imediações registraram a imensa coluna de fumaça. O Parque Olímpico fica na Avenida Embaixador Abelardo Bueno.