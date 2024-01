Incêndio atinge palafitas desocupadas na comunidade Roque Santeiro, no Recife; mulher é socorrida

Um incêndio atingiu um conjunto de palafitas desocupadas, na manhã deste domingo (28), no bairro dos Coelhos, na área central do Recife. Uma mulher passou mal e precisou ser socorrida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 7h30, foram encaminhadas cinco guarnições que debelaram o incêndio e realizaram o rescaldo. O fogo foi controlado por volta das 11h30.

A corporação informou que uma mulher, de nome e idade não divulgados, passou mal ao visualizar o incêndio e foi conduzida pelos Bombeiros ao Hospital Hapvida do Derby, também na área central da capital pernambucana.

A Defesa Civil do Recife informou que o Centro de Operações da cidade foi acionado e constatou que o fogo atingiu um espaço onde existiam entulhos das casas de madeiras que haviam sido desocupadas e demolidas na comunidade Roque Santeiro.

"Os moradores deste espaço já estão ocupando apartamentos no Habitacional Sérgio Loreto. O incêndio já foi controlado pelos Bombeiros e o COP realizou trabalhos no local com equipes da Defesa Civil, CTTU e Guarda Municipal. O Centro reforça ainda que realiza o monitoramento diário do local afim de evitar a reocupação. A comunidade de Roque Santeiro será transformada em um parque urbano, que será construído pela Emlurb e já está com as obras em fase de licitação", afirmou a Defesa Civil.