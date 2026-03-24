Incêndio atinge pavilhão na Ceasa, em Irajá, no Rio de Janeiro
Bombeiros combatem as chamas no local; não há notícias de feridos
Um incêndio atingiu o pavilhão 22 da Ceasa, em Irajá, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete unidades operacionais, 40 militares e 16 viaturas foram mobilizadas para o local. Equipes especializadas também prestaram apoio à ação. Ninguém ficou ferido. Por volta das 8h as chamas foram controladas, informou a corporação.
Imagens do Bom Dia Rio, da TV Globo, mostraram militares tirando pessoas do local, que estava cheio. Havia movimentação intensa de caminhões descarregando mercadorias e sendo carregados. O fogo, segundo o telejornal, teria começado numa área onde estavam caixas de papelão numa loja que vende bebidas alcoólicas.
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Os bombeiros foram acionados para o local às 7h05. A coluna de fumaça podia ser vista à distância.
Em dezembro do ano passado, um incêndio de grandes proporções deixou 28 lojas destruídas na Ceasa.