Região Metropolitana do Recife Incêndio atinge ponto comercial na orla do Janga, em Paulista, na madrugada desta quarta (15) Ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio

Um incêndio atingiu um ponto comercial na orla do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na madrugada desta quarta-feira (15).



O estabelecimento está localizado na rua Aureliano Artur Soares Quintas, nas proximidades do edifício Janga Prince.

Imagens do ocorrido foram publicadas nas redes sociais. Nelas, é possível verificar muito fogo e a atuação do Corpo de Bombeiros.

Incêndio atinge ponto comercial na orla do Janga, em Paulista, na madrugada desta quarta (15) - https://t.co/m5ku8f7M6H pic.twitter.com/XaA1cgX4tE — Folha de Pernambuco (@folhape) May 15, 2024

A corporação informou que foi acionada por volta das 4h20 e enviou uma viatura de combate a incêndio, que controlou as chamas.



Ainda segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio.

