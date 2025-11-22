ÁREA CENTRAL
Incêndio atinge ponto comercial na Praça do Derby, no Recife
Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h; não houve vítimas
Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na madrugada deste sábado (22), na Praça do Derby, área central do Recife.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h. O fogo se alastrou na Derby Comedoria, prédio ao lado de Gildo Lanches, conhecido ponto da região.
Os bombeiros, que enviaram cinco viaturas, informaram ainda que a ocorrência não deixou vítimas, apenas danos materiais. O fogo foi extinto, segundo a corporação.
Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio, o que deverá ser apontado por perícia técnica.