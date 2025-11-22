Dom, 23 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo22/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ÁREA CENTRAL

Incêndio atinge ponto comercial na Praça do Derby, no Recife

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h; não houve vítimas

Reportar Erro
Incêndio no Derby, área central do RecifeIncêndio no Derby, área central do Recife - Foto: Instagram / @sanmartinmeuamor / Reprodução

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na madrugada deste sábado (22), na Praça do Derby, área central do Recife.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h. O fogo se alastrou na Derby Comedoria, prédio ao lado de Gildo Lanches, conhecido ponto da região.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Folha de Pernambuco (@folhape)

 

Leia também

• Evento solidário: PRF promove lutas de jiu-jitsu em apoio ao GAC no Recife

• "Podia ter caído", diz João Campos sobre Ponte Giratória, que deve ser reaberta em março de 2026

Os bombeiros, que enviaram cinco viaturas, informaram ainda que a ocorrência não deixou vítimas, apenas danos materiais. O fogo foi extinto, segundo a corporação.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio, o que deverá ser apontado por perícia técnica.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter