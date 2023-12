A- A+

argentina Incêndio atinge prédio ao lado do Ministério do Trabalho na Argentina, e 7 pessoas ficam presas No local, estão trabalhando 15 ambulâncias, além de equipes dos bombeiros e da polícia da cidade; fogo teria iniciado em escritórios do Judiciário

Um incêndio ocorreu nesta terça-feira (12) no sexto e sétimo andares de um prédio ao lado do Ministério do Trabalho da Nação, localizado no centro de Buenos Aires, na Argentina. O fogo teria iniciado em escritórios do Poder Judiciário, de acordo com o La Nación. As pessoas estão sendo evacuadas e recebem assistência com oxigênio, e está em curso o resgate de ao menos sete pessoas que estão presas no 10º e 12º andares.

No local, estão trabalhando 15 ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME), além de equipes dos bombeiros e da polícia da cidade. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver as chamas surgindo do sexto andar e se espalhando rapidamente para o sétimo, enquanto uma grande coluna de fumaça preta se eleva sobre o prédio de 14 andares.

O SAME também afirmou que 10 pessoas foram assistidas no local, das quais cinco receberam oxigênio e cinco foram transferidas. Destes últimos, uma mãe e um bebê foram levados para o Hospital Elizalde, e três adultos para o Hospital Argerich.

Em atualização.

