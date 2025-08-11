A- A+

RECIFE Incêndio atinge prédio comercial em Boa Viagem, Zona Sul do Recife É o segundo incêndio na localidade, em apenas três dias

Um incêndio assusta funcionários do edifício Bantu Center, que fica na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na manhã desta segunda-feira (11). De acordo com testemunhas, as chamas se alastraram no quarto andar da edificação.

Ainda não há informações sobre vítimas. Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a presença do Corpo de Bombeiros. A assessoria da corporação foi procurada. Informou que duas viaturas foram enviadas ao local.

Este é o segundo incêndio que atinge uma edificação comercial na Zona Sul do Recife em apenas três dias. No último sábado (9), pela tarde, o International Trade Center (ITC), no Pina, foi atingido por um incêndio.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram intensa fumaça saindo do topo do prédio de 22 andares.

A Defesa Civil do Recife vistoriou o local e não identificou riscos estruturais. Por isso, não houve necessidade de interdição. As atividades comerciais do ITC voltam nesta segunda-feira (11).



