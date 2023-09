A- A+

RECIFE Incêndio atinge prédio em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, nesta terça-feira (19) De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi realizado o resgate de dois animais e não houve vítimas

Um incêndio atingiu um prédio, localizado na Rua Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na manhã desta terça-feira (19).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado ao local por volta das 10h15, as chamas se iniciaram no 2° andar de um apartamento da edificação, e que foi preciso realizar o resgate de dois animais no 3° andar. Não há registro de vítima e o fogo já foi controlado.

De acordo com a corporação, "a equipe de combate a incêndio controlou rapidamente as chamas, que atingiram o cômodo da dependência de serviço e se restringiu somente a este ambiente". Os Bombeiros não deram detalhes sobre o que causou o incêndio.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Neoenergia, que está presente no local e esclareceu que "apenas o prédio onde ocorreu o incêndio está com o fornecimento de energia interrompido", além de garantir que "uma equipe da distribuidora encontra-se no local para normalizar o serviço no mais curto espaço de tempo possível".



Agentes da Autarquia de Controle de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também foram direcionadas ao ponto para realizar o controle do trânsito e dos pedestres na área.

Confira, abaixo, a nota oficial do Corpo de Bombeiros sobre a ocorrência, finalizada às 11h24.

Por volta das 10h15 da manhã de hoje (19/09) o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio que aconteceu no 2º andar de um apartamento localizado na Rua Conselheiro Aguiar no bairro de Boa Viagem em Recife, nas proximidades da padaria New Planet. Compareceram ao local 03 (três) Viaturas dos Bombeiros, onde a equipe de combate a incêndio controlou rapidamente as chamas, que atingiram o cômodo da dependência de serviço e se restringiu somente a este ambiente. Também realizamos o resgate de 02 animais (cachorro e gato) no 3º andar da edificação. Estiveram presentes no local a CTTU, PMPE e Neoenergia. Ocorrência finalizada às 11h24 e não houve vítima.



