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CHAMAS Incêndio atinge prédio histórico de instituto de educação no Paraná A instituição é um colégio técnico e muito tradicional em cursos de magistério

Um incêndio atingiu na tarde deste sábado, 4, o prédio histórico do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá, no litoral do Paraná.

Segundo o governo do Estado, os bombeiros conseguiram controlar o fogo e não houve feridos, mas os danos materiais ainda serão contabilizados.

O edifício, fundado em 1927, é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná desde 1991 e tem mais de 1,6 mil alunos, distribuídos em 53 turmas, a maioria do ensino médio.

A instituição é um colégio técnico e muito tradicional em cursos de magistério.

Rapaz, que tristeza! O Instituto de Educação de Paranaguá, tombado como patrimônio cultural do Paraná e com 99 anos de história, foi destruído hoje por um incêndio.



Minha solidariedade a cada estudante, professor e trabalhador. pic.twitter.com/xN7MefvoGx — Lázaro Rosa (@lazarorosa25) April 4, 2026

De acordo com a administração estadual, o incêndio teve início por volta do meio-dia. Foram necessários 45 homens e sete viaturas do Corpo de Bombeiros, além de brigadistas de empresas da região e caminhões-pipa da prefeitura de Paranaguá, para controlar o incêndio.

"É uma tristeza, um colégio muito bonito, íamos restaurar agora o prédio", disse ao Estadão o secretário de educação do Paraná, Roni Miranda. Segundo ele, não havia ninguém na escola; o último dia de aula tinha sido na quarta-feira, dia 1º, por causa do feriado de Páscoa.

Ainda não se sabe como o fogo começou. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Científica e pela Polícia Civil do Estado.

Imagens de drone divulgadas por volta das 15h pela produtora de vídeo W7Films mostram o teto da edificação totalmente tomada pelo fogo e por uma fumaça escura.

De acordo com o governo do Paraná, quando a área for liberada pelos bombeiros, "será feito um levantamento dos danos para definição das providências necessárias". Os estudantes do instituto deverão ser realocados em outras unidades temporariamente.

Recuperação

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), determinou que a Secretaria de Estado da Educação faça uma força-tarefa para avaliação dos danos para permitir um "diagnóstico rápido visando garantir que a escola entre rapidamente em processo de restauração", segundo nota divulgada pela administração.

O instituto faz parte da rede estadual de educação do Paraná, que tem ainda outros dois colégios no mesmo modelo, um em Curitiba e outro em Ponta Grossa.

A Secretaria da Educação prometeu destacar engenheiros do seu quadro e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) para avaliar a gravidade dos danos e os próximos passos para recuperação.

Na nota, a secretaria de Educação do Paraná afirmou que "equipes técnicas tanto do Núcleo Regional de Educação quanto da engenharia da secretaria estão acompanhando no local a situação da escola" e que a gestão fará um esforço para "fazer o mais breve possível a restauração do prédio e também a realocação dos estudantes, para que os estudantes não tenham nenhum prejuízo pedagógico."

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