Incêndio atinge loja no bairro de São José, área central do Recife, na tarde desta segunda (25)

Um incêndio atinge a loja de roupas Zap Zap, localizada na rua Tobias Barreto, no bairro de São José, na área central do Recife, na tarde desta segunda-feira (25). Muita fumaça é vista saindo da parte superior do estabelecimento.Ninguém se feriu.



No momento em que o fogo começou, por volta das 15h, cinco funcionários e três clientes estavam na loja. É possível ver, por volta das 15h50, bastante fumaça e faíscas no interior da loja.



Com reforço de duas viaturas, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atua no local neste momento para conter as chamas.



Para afastar “curiosos”, os bombeiros pediram à Polícia Militar de Pernambuco que ampliasse a área de isolamento e efetuasse a prisão de quem desobedecesse.



A estrutura da loja se divide em dois compartimentos, térreo e primeiro andar. A suspeita inicial é de que a parte superior tenha sido a primeira afetada. A causa do fogo ainda é desconhecida.

Cerca de duas horas e meia de iniciado o trabalho, os bombeiros debelaram as chamas e realizam o rescaldo.

