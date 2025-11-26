A- A+

MUNDO Incêndio atinge complexo de prédios residenciais em Hong Kong; ao menos quatro morreram Incidente foi classificado como "de alta gravidade" pelo Departamento de Serviços de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atinge, nesta quarta-feira (26) um complexo de prédios residenciais no distrito de Tai Po, em Hong Kong. Ao menos quatro pessoas morreram e três ficaram feridas.

Várias pessoas estão presas sob escombros dentro dos arranha-céus. Um dos mortos é um bombeiro que atuava no chamado.

O fogo se alastrou por andaimes de bambu instalados ao redor da parte externa do prédio. O incêndio teve início no meio da tarde desta quarta (horário local), e foi classificado como "de alta gravidade", segundo informações do Departamento de Serviços de Bombeiros.

Tai Po é uma área suburbana na parte norte de Hong Kong, nos Novos Territórios e perto da fronteira com a cidade de Shenzhen, na China continental. (Com informações de agências internacionais)



Veja também