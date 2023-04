A- A+

OLINDA Incêndio atinge prédio residencial em Jardim Atlântico; há presos nos escombros Parte do imóvel desabou com as chamas; corpo de bombeiros atua no local

Um prédio residencial localizado no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na noite desta quinta-feira (27). Parte do edifício, localizado na Rua Acapulco, desabou com as chamas. Há registros de pessoas presas nos escombros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h08 e viaturas da corporação chegaram ao local por volta das 22h35. Segundo os bombeiros, três viaturas de resgate, três de salvamento e uma de combate a incêndios foram deslocadas para a ocorrência. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estão no local.



De acordo com moradores da rua, o prédio estava condenado e foi ocupado. Vizinhos relatam que ouviram o barulho do desabamento e, em seguida, escutaram gritos e pessoas chorando entre os escombros. O desabamento, segundo testemunhas, teria acontecido pouco antes das 22h.

Mais informações em instantes.



