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zona sul Incêndio atinge prédio residencial no bairro de Boa Viagem nesta quarta-feira (23) Imagens que circulam nas redes sociais mostram fogo e muita fumaça no andar mais alto do prédio

Um incêndio atingiu um condomínio residencial no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta quarta-feira (23).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram fogo e muita fumaça no andar mais alto do prédio.

Incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira (23) | Foto: TV Globo/Reprodução

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado ao local e enviou duas viaturas, sendo uma de combate a incêndio e uma de resgate.

"As equipes realizaram a evacuação do edifício, o isolamento da área e o combate às chamas. Após a extinção, foi realizado o rescaldo", destacou a corporação.

Não houve registro de vítimas. A causa do incêndio, que teria iniciado por volta das 7h50, não foi informada.

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