zona sul
Incêndio atinge prédio residencial no bairro de Boa Viagem nesta quarta-feira (23)
Imagens que circulam nas redes sociais mostram fogo e muita fumaça no andar mais alto do prédio
Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado ao local e que a ocorrência segue em andamento - Foto: TV Globo/Reprodução
Um incêndio atingiu um condomínio residencial no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta quarta-feira (23).
Imagens que circulam nas redes sociais mostram fogo e muita fumaça no andar mais alto do prédio.
Incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira (23) | Foto: TV Globo/Reprodução
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado ao local e enviou duas viaturas, sendo uma de combate a incêndio e uma de resgate.
"As equipes realizaram a evacuação do edifício, o isolamento da área e o combate às chamas. Após a extinção, foi realizado o rescaldo", destacou a corporação.
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Não houve registro de vítimas. A causa do incêndio, que teria iniciado por volta das 7h50, não foi informada.