Incêndio atinge prédio residencial no bairro de Casa Caiada, em Olinda

A- A+

Um incêndio atingiu um apartamento no 4º andar, na noite desta segunda-feira (9), do Edifício Cidade de Olinda, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O prédio residencial tem 15 andares e fica localizado na Avenida Ministro Marcos Freire. Em comunicado enviado à Folha de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros informou ter recebido um chamado de moradores do local e que sete viaturas se dirigiram ao local da ocorrência. Ainda segundo a corporação, não houve vítimas. O incêndio foi controlado por volta das 19h30.

Imagens feitas pela reportagem mostram o fogo tomando conta de um dos cômodos do apartamento.

Matéria atualizada às 19h54.

Veja também