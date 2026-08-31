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Recife Incêndio atinge quatro casas na Vila Santa Luzia, na Torre, no Recife Três moradores estavam na residência no momento do fogo e foram resgatados sem ferimentos

Um incêndio atingiu quatro residências na Vila Santa Luzia, comunidade localizada no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, na tarde desta segunda-feira (31). Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), as chamas começaram por volta das 14h30 e se espalharam rapidamente devido à proximidade entre os imóveis.

A causa do incêndio ainda não foi determinada. De acordo com informações preliminares da corporação, o fogo teria começado após um conflito familiar em uma das residências.

“Segundo o que conseguimos confirmar com moradores locais o incêndio foi provocado por um dos próprios moradores. Ainda não podemos confirmar se foi um acidente ou um ato criminal. Essa investigação ficará com os órgãos responsáveis”, afirmou o tenente do Corpo de Bombeiros Cristiano Galvão.

Não houve registro de feridos, e a situação foi controlada pelas equipes.

Bombeiros combateram as chamas do incêndio que atingiu quatro residências na Vila Santa Luzia, na Torre. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Equipes da Defesa Civil também estiveram no local para vistoriar os imóveis. A Neoenergia também foi acionada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na comunidade e registrou o atendimento de um paciente de 24 anos, que recusou a remoção para uma unidade de saúde.

Policiais militares do 13º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para averiguar um incêndio na Comunidade Santa Luzia, no bairro da Torre, no Recife.

Segundo informações, o fogo teria sido provocado por um homem durante uma tentativa de homicídio contra o pai e a madrasta.

O suspeito foi localizado na Avenida Caxangá e encaminhado à Policlínica Amaury Coutinho. Ele apresentava queimaduras de 1º, 2º e 3º graus e foi transferido para o Hospital da Restauração.

O pai, a madrasta e demais pessoas no local não sofreram queimaduras ou outros ferimentos.

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou a ocorrência, por meio da Central de Plantões da Capital. Um homem de 42 anos, que foi identificado como o autor do incêndio, prestou esclarecimentos para a corporação.

A autoridade policial instaurou um inquérito por portaria e as investigações seguem em andamento.

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