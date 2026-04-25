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FOGO Incêndio atinge quiosque na Praia do Quartel, em Olinda, na tarde deste sábado (25) Ainda não há informações sobre feridos ou sobre as causas das chamas

Um incêndio atingiu, na tarde deste sábado (25), um quiosque localizado na Praia do Quartel, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O episódio foi registrado por banhistas, ciclistas, moradores e pedestres que circulavam pelas imediações.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada por volta das 14h para atender à ocorrência. O fogo foi contido e a ocorrência foi finalizada às 14h50.

Nos vídeos, é possível perceber bastante fumaça devido às fortes chamas. Apesar disso, os bombeiros afirmaram que não há registros de vítimas ou feridos. Segundo informações extraoficiais, o fogo começou após um botijão de gás explodir. Entretanto, o Corpo de Bombeiros informou que ainda não é possível dizer a causa do incêndio. A equipe de reportagem entrou em contato com a Defesa Civil da Prefeitura de Olinda para saber sobre a atuação do órgão municipal no local. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.

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