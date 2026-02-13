A- A+

Cuba Incêndio atinge refinaria de petróleo em Havana Até o momento, nenhum meio oficial se pronunciou sobre o ocorrido

Um incêndio atingiu, na tarde desta sexta-feira (13), a refinaria de petróleo Ñico López, situada na Baía de Havana, constaram jornalistas da AFP.

Uma imensa coluna de fumaça preta, que emanava do local da refinaria, era visível do outro lado do canal da Baía de Havana, sem que fosse possível detalhar se o fogo tinha atingido os depósitos de petróleo do complexo industrial.

O incêndio, que perdeu intensidade rapidamente, segundo constatou a AFP, teve início muito perto do local onde estavam ancorados dois petroleiros. Até o momento, nenhum meio oficial se pronunciou sobre o ocorrido.

Na mesma baía atracaram na quinta-feira dois navios da Marinha do México que transportaram mais de 800 toneladas de ajuda humanitária para a ilha, mergulhada em uma profunda crise econômica agravada por pressões de Washington.

Cuba enfrenta uma grave crise energética após o fim do fornecimento de petróleo por parte da Venezuela, depois da queda de Nicolás Maduro e diante das ameaças de Washington de impor tarifas aos países que lhe vendam petróleo.

Para economizar energia, o governo comunista colocou em vigor na segunda-feira um plano de emergência que inclui, entre outras medidas, restrições à venda de combustíveis e uma jornada de trabalho de quatro dias (de segunda a quinta-feira).

