Fogo Restaurante de shopping na Zona Sul do Recife é atingido por incêndio nesta quinta-feira (25) Ocorrência foi registrada no restaurante Faaca

Um incêndio atingiu um restaurante no Shopping Recife, na Zona Sul da Capital pernambucana, na manhã desta quinta-feira (25).



Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma grande nuvem de fumaça formada devido ao incêndio.



De acordo com o Shopping Recife, a ocorrência foi registrada no restaurante Faaca.

As chamas foram controladas rapidamente pela brigada de bombeiros do centro de compras e do Sistema de Proteção de Combate a Incêndio.



O mall também informou que o incidente não comprometeu a operação do shopping, que segue funcionando normalmente. Não há relato de vítimas.

