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INCÊNDIO Incêndio atinge sede do Centro Educacional Turma do Flau em Brasília Teimosa; saiba como ajudar Ocorrência foi registrada por volta das 12h da terça-feira (27), um dia antes da Instituição completar 44 anos de atuação

Um incêndio atingiu, por volta das 12h da última terça-feira (27), a sede do Centro Educacional Turma do Flau, no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. A instituição foi antigida um dia antes do seu aniversário de 44 anos de atuação na comunidade.



Representante legal da instituição, Maria das Graças Cordeiro de Araújo detalhou os prejuízos materiais causados pelo fogo, que teve inicio após um vazamento de gás depois da troca de um botijão na cozinha.

"Acabou com tudo que tinha na cozinha: geladeira, freezer, panela, o fogão, caiu a cerâmica e também atingiu o telhado. Foi uma coisa, assim, muito impressionante e acabou mesmo com a cozinha", afirmou.

Maria das Graças Cordeiro de Araújo, representante legal do instituto | Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco



Apesar da destruição da cozinha e de parte da estrutura física, não houve registro de feridos graves. Educadores e funcionários que estavam no local foram socorridos, devido à inalação da fumaça, e a cozinheira, que sofreu uma queda na escada durante a evacuação, teve apenas ferimentos leves.



Ainda segundo Maria das Graças, as crianças que estavam na sede não haviam subido para o primeiro andar, onde ocorreu o incêndio, para almoçar.

"Todo mundo, as crianças estavam aqui [no térreo] em oração com a irmã Aurieta, [ela] tinha colocado a imagem de Nossa Senhora Aparecida e, então, as crianças estavam rezando. A gente percebe que foi a mão de Nossa Senhora também que protegeu todas as crianças, todos os educadores que estavam lá por cima também. Então, foi esse momento, assim, muito forte", declarou.

Incêndio atinge sede do Centro Educacional Turma do Flau em Brasília Teimosa | Foto: Cortesia



O trabalho de contenção contou com a rápida mobilização de moradores e vizinhos da comunidade, que utilizaram água de residências próximas para ajudar a apagar as chamas antes da conclusão do rescaldo pelo Corpo de Bombeiros (CBMPE).

Além do CBMPE, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as polícias Civil e Militar, além de secretarias parceiras e integrantes do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra em Pernambuco (MST-PE) também estiveram no local.



O primeiro andar do Centro está isolado pela Defesa Civil de Pernambuco, que irá realizar a vistoria na tarde desta quarta-feira (28). Até o momento, não se sabe o valor real do prejuízo causado.



"Ainda não fizemos um levantamento do prejuízo, mas, de antemão, é muito grande. E um prejuízo maior ainda da gente é não poder atender as crianças e fortalecer o nosso objetivo que é a promoção da vida", concluiu Edenido Moreira, educador social da Turma do Flau.

Fachada da Turma do Flau | Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco



Como ajudar

A instituição, que atende atualmente 86 crianças e adolescentes com quatro refeições diárias e diversas oficinas socioeducativas (como capoeira, percurssão, violão e reforço escolar), lançou uma campanha para arrecadar recursos voltados à reconstrução da cozinha e para a compra de novos equipamentos.



Para colaborar com a reconstrução do espaço, a ONG disponibilizou a Chave pix 24.130.833/0001-35 (CNPJ) para doações financeiras de qualquer valor. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Turma do Flau.







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