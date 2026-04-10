Sex, 10 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
rio de janeiro

Incêndio atinge setor de pediatria do Hospital Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro

Fogo não atingiu áreas de internação, entretanto 23 pacientes foram remanejados

Reportar Erro
O Hospital municipal Albert Schweitzer fica localizado em Realengo, na Zona Oeste do RioO Hospital municipal Albert Schweitzer fica localizado em Realengo, na Zona Oeste do Rio - Foto: Google Maps / Reprodução

Um incêndio atingiu, na madrugada desta sexta-feira, uma das salas no setor de neonatologia — subespecialidade da pediatria dedicada ao cuidado integral de recém-nascidos — do Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, o fogo não atingiu as áreas de internação, mas 23 pacientes foram remanejados, com segurança.

Leia também

• STF tem placar de 4 a 1 para eleições indiretas no Rio

• Ministros do STF citam milícias e crise institucional ao julgar regras para eleição no Rio

• Defesa Civil do Rio interdita parte do Velódromo atingido por incêndio

Ninguém ficou ferido. Oito funcionários precisaram de atendimento por causa da fumaça e estão estáveis, informou a SMS.

O fogo começou por volta das 4h. As chamas foram controladas pela brigada de incêndio da própria unidade de saúde, antes da chegada dos bombeiros.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter