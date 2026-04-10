rio de janeiro
Incêndio atinge setor de pediatria do Hospital Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro
Fogo não atingiu áreas de internação, entretanto 23 pacientes foram remanejados
O Hospital municipal Albert Schweitzer fica localizado em Realengo, na Zona Oeste do Rio - Foto: Google Maps / Reprodução
Um incêndio atingiu, na madrugada desta sexta-feira, uma das salas no setor de neonatologia — subespecialidade da pediatria dedicada ao cuidado integral de recém-nascidos — do Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.
De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, o fogo não atingiu as áreas de internação, mas 23 pacientes foram remanejados, com segurança.
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Ninguém ficou ferido. Oito funcionários precisaram de atendimento por causa da fumaça e estão estáveis, informou a SMS.
O fogo começou por volta das 4h. As chamas foram controladas pela brigada de incêndio da própria unidade de saúde, antes da chegada dos bombeiros.