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rio de janeiro Incêndio atinge setor de pediatria do Hospital Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro Fogo não atingiu áreas de internação, entretanto 23 pacientes foram remanejados

Um incêndio atingiu, na madrugada desta sexta-feira, uma das salas no setor de neonatologia — subespecialidade da pediatria dedicada ao cuidado integral de recém-nascidos — do Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, o fogo não atingiu as áreas de internação, mas 23 pacientes foram remanejados, com segurança.

Ninguém ficou ferido. Oito funcionários precisaram de atendimento por causa da fumaça e estão estáveis, informou a SMS.

O fogo começou por volta das 4h. As chamas foram controladas pela brigada de incêndio da própria unidade de saúde, antes da chegada dos bombeiros.

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