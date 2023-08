A- A+

Energia Incêndio atinge subestação de energia que fica às margens da BR-232 Parte da Zona Oeste do Recife passou por uma interrupção no fornecimento de energia e há relatos de falta de energia também em Jaboatão

Uma subestação da Neoenergia Pernambuco localizada às margens da BR-232 foi atingida por um incêndio na noite desta quarta-feira (9).

De acordo com a empresa, áreas atendidas pela subestação seccionadora Várzea registraram uma interrupção no fornecimento de energia. A estação atende parte da Zona Oeste do Recife e também bairros de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.



Localidades que ainda estão com o fornecimento suspenso por conta da ocorrência serão atendidas via remanejamento de cargas, que está sendo realizado pelo Centro de Operações da Neoenergia.



Não há informações sobre a origem do incêndio e equipes da distribuidora e do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente após o evento.

