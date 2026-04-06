Incêndio atinge supermercado no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife; não há vítimas, diz CBMPE
Ocorrência começou por volta das 5h20
Um incêndio atingiu um supermercado localizado na rua José Bonifácio, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, na manhã desta segunda-feira (6).
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), "não houve registro de vítimas". A ocorrência começou por volta das 5h20. Foram enviadas cinco viaturas, entre equipes de combate a incêndio, resgate e salvamento, além de um oficial de comando operacional.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver as fortes chamas tomando da parte de trás do estabelecimento. O fogo podia, inclusive, ser visto de longe por ter formado uma grande cortina de fumaça. Veja abaixo:
"As equipes de combate atuaram de forma imediata e eficiente, conseguindo controlar o incêndio e evitar a propagação para outros setores da edificação", completou a corporação.
Os bombeiros informaram ainda que a Defesa Civil foi acionada para a realização de uma vistoria técnica para avaliar as condições estruturais da edificação.