Recife Incêndio atinge supermercado no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife Chamas atingiram a entrada do supermercado e o forro de PVC do teto

Um incêndio foi registrado em um supermercado no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, na madrugada desta segunda-feira (15). Ninguém ficou ferido.



O estabelecimento, localizado na rua Cláudio Brotherhood, na esquina com a rua Jardim do Forte, fica próximo a outros comércios, que não foram atingidos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 4h30 e enviou cinco viaturas ao local.





As chamas, que atingiram a entrada do supermercado e o forro de PVC do teto, foram rapidamente controladas. A ocorrência foi finalizada às 5h30.



Os bombeiros também informaram que a Neoenergia foi acionada para realizar o desligamento de energia elétrica da área. O serviço foi restabelecido pela manhã.



A causa do incêndio não foi divulgada.

