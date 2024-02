A- A+

RECIFE Incêndio atinge teatro Valdemar de Oliveira, no bairro da Boa Vista, área central do Recife Através de nota enviada à reportagem, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco afirmou não saber o motivo do incêndio

Um incêndio atingiu, na madrugada desta quarta-feira (7), o teatro Valdemar de Oliveira, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, não houve vítimas.

Através de nota enviada à reportagem, a corporação afirmou não saber o motivo do incêndio. Entretanto, detalhou que a primeira equipe a chegar no local, por volta das 5h, não encontrou dificuldades para conter as chamas.

Ainda segundo os Bombeiros, o teatro encontrava-se em estado de abandono, sem teto. O fogo atingiu as cadeiras remanescentes, além de entulhos que haviam sido jogados no local.

No local do incêndio, estavam apenas três pessoas, que vivem em situação de rua e estavam dormindo. Um deles era Wilanmiscarlos da Silva, de 21 anos. Ele conta que foi acordado pela fumaça. "A gente tava dormindo em uma cama quando a gente sentiu o calor e a fumaça fortes. A gente saiu do lugar de lá rápido, graças a Deus, e a gente não se machucou. Agora a gente não sabe o que vamos fazer, onde vamos ficar. Durmo aqui sabendo do perigo da estrutura, mas não tinha o que fazer", disse.

Os três afirmaram que não precisaram receber atendimento médico. No local, ainda foi possível ver fumaça, apesar da finalização da ocorrência do Corpo de Bombeiros. Segundo os ocupantes, há grande perigo de desabamento. "A laje tá danificada e pode cair a qualquer momento, então a gente nem vai entrar mais porque é perigoso. Muita gente mora por aqui, mas nessa noite só estava nós três. Não sabemos quem fez isso", explicou Wilanmiscarlos.

