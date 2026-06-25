A- A+

METRÔ DO RECIFE Incêndio atinge VLT na Estação Cabo, na RMR; ninguém ficou ferido, dizem bombeiros Incidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (24) e foi rapidamente controlado

Um incêndio atingiu uma composição do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Estação Cabo, localizada na Avenida Historiador Pereira da Costa, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR). O incidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (24) e não deixou feridos.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou duas viaturas para combater o incêndio. Segundo a corporação, "as chamas foram rapidamente controladas e, em seguida, as equipes realizaram o resfriamento da área atingida e a inspeção de toda a composição ferroviária".

Procurada, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) afirmou que o incêndio causou "somente danos materiais". "A composição ferroviária foi recolhida a manutenção para reparos", completou.

A ocorrência foi concluída com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e por funcionários da CBTU, que ajudaram a combater as chamas. O Metrô do Recife abriu normalmente às 5h desta quinta-feira (25).

Veja também