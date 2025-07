A- A+

RECIFE Incêndio no Camelódromo destrói cinco boxes, e permissionários perdem tudo do local Chamas destruíram tudo nas lojas, inclusive, celulares de clientes que esperavam por conserto

Os cinco boxes do Calçadão dos Mascates, mais conhecido Camelódromo, bairro de Santo Antônio, Centro do Recife, que foram atingidos por um incêndio, na tarde do último domingo (13), foram cercados por trabalhadores da prefeitura, na manhã desta segunda (14). Ainda não se sabe a causa do incidente.

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Cortesia

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Cortesia

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Cortesia

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Cortesia

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Cortesia

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Incêndio destruiu cinco lojas no Camelódromo | Fotos: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Esses comércios destruídos fazem parte do módulo de celulares, e absolutamente tudo foi perdido. Ao chegar ao local, hoje, alguns funcionários e permissionários expressaram no rosto frustração e tristeza. Abalados, quase todos não quiseram gravar entrevista.

Ivanildo Moreira dos Santos Júnior, de 29 anos, proprietário da JrCell, falou com a reportagem da Folha de Pernambuco. Ele, que comercializa no ponto alugado há 3 anos, estava em casa quando tudo aconteceu. Ao saber da notícia, se assustou e foi à loja. O rapaz foi enfático, ao dizer: “Trabalhei tanto para tudo terminar desse jeito”.

“Quando a gente chegou aqui, o fogo já estava avançado e já tinha destruído tudo. Muita coisa estava no chão. Tudo queimado. Foi muito difícil para a gente, que está aqui há anos, trabalhando para ganhar o pão de cada dia. Somos cinco amigos que estamos aqui sempre nos ajudando. A nossa rotina, todos os dias, era de acordar e vir trabalhando. Numa segunda-feira como essa, nós estaríamos aqui trabalhando para ganhar o nosso pão e sobreviver. Agora, estamos diante desse prejuízo, onde perdemos os materiais de trabalho”, comentou.

O prejuízo ainda não tem um valor fechado, mas Ivanildo, que mora na Roda de Fogo, Zona Oeste do Recife, alegou que não sobrou qualquer coisa. Foram destruídos os maquinários, acessórios, bancadas, cadeiras e até mesmo os celulares dos clientes que aguardavam conserto.

“Foram embora muitas coisas. Agora é preciso erguer a cabeça e recomeçar. Mas é um momento difícil. Era daqui que a gente sobrevivia”, complementou.

Rescaldo

O trabalho para debelar as chamas e de rescaldo foi feito, ainda ontem, pelo Corpo de Bombeiros, que enviou ao local quatro viaturas, que atuaram na contenção do fogo.

E agora, como fica a situação dos permissionários?

A reportagem entrou em contato com o Conviva Mercados e Feiras, que cuida da administração desses espaços. Por meio de nota, o órgão, que é da Prefeitura do Recife, informou que “os permissionários serão transferidos para o novo módulo 6, que integra a última etapa da requalificação em andamento”.

O órgão complementa a nota, afirmando ainda que “as operações atingidas ainda não haviam passado por intervenções na coberta e na parte elétrica”.

Ainda, de acordo com o Conviva, as causas do incêndio estão sendo investigadas.

Questionada sobre a data de realocação dos comércios, a assessoria de imprensa do Conviva Mercados e Feiras garantiu que "todas as ações necessárias estão em andamento para atender aos permissionários dos boxes atingidos", mas sem informar uma data precisa.

Veja também