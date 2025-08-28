A- A+

Tragédia Mulher morre após incêndio atingir casa em Escada, na Mata Sul de Pernambuco Polícia Civil investiga o caso como "morte a esclarecer sem indício de crime"

Uma mulher de 54 anos morreu após um incêndio atingir uma casa em Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na tarde dessa quarta-feira (27).

O caso aconteceu na Rua Barbosa Gonçalves, no bairro de Vila Operária. O nome da vítima não foi divulgado.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, incluindo unidades de combate a incêndio, resgate e comando operacional. As equipes atuaram na extinção das chamas e no rescaldo do ambiente.

Durante a operação, a corporação encontrou a mulher no interior da casa, mas, segundo a Polícia Civil, já carbonizada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o andar superior do imóvel, causando danos ao telhado e à estrutura.

Além da corporação, a ocorrência também contou com o apoio da Guarda Municipal, do Instituto de Criminalística (IC) e da Defesa Civil do município, que foi acionada para avaliar as condições da casa.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o incêndio foi registrado na Delegacia de Escada. A ocorrência de incêndio está sendo investigada como “morte a esclarecer sem indício de crime”.



