Qui, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta28/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tragédia

Mulher morre após incêndio atingir casa em Escada, na Mata Sul de Pernambuco

Polícia Civil investiga o caso como "morte a esclarecer sem indício de crime"

Reportar Erro
Incêndio atinge casa em Escada, na Zona da Mata de PernambnucoIncêndio atinge casa em Escada, na Zona da Mata de Pernambnuco - Foto: Reprodução/G1

Uma mulher de 54 anos morreu após um incêndio atingir uma casa em Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na tarde dessa quarta-feira (27).

O caso aconteceu na Rua Barbosa Gonçalves, no bairro de Vila Operária. O nome da vítima não foi divulgado.

Leia também

• População de Pernambuco cresce e chega a 9.562.007 habitantes, estima IBGE

• Parque da Macaxeira recebe a sexta edição do Vem Passarinhar Recife neste domingo (31)

• Terminal Integrado CDU inaugura Bicicletário Inteligente

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, incluindo unidades de combate a incêndio, resgate e comando operacional. As equipes atuaram na extinção das chamas e no rescaldo do ambiente. 

Durante a operação, a corporação encontrou a mulher no interior da casa, mas, segundo a Polícia Civil, já carbonizada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o andar superior do imóvel, causando danos ao telhado e à estrutura. 

Além da corporação, a ocorrência também contou com o apoio da Guarda Municipal, do Instituto de Criminalística (IC) e da Defesa Civil do município, que foi acionada para avaliar as condições da casa.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o incêndio foi registrado na Delegacia de Escada. A ocorrência de incêndio está sendo investigada como “morte a esclarecer sem indício de crime”. 
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter