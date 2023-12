Fogo é registrado em edifício em Casa Forte, perto da matriz do bairro

A- A+

Um incêndio ocorreu neste sábado (2) em um prédio localizado no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

O fogo foi no Edifício Cláudia, na Rua Jerônimo de Albuquerque, via que fica na lateral da Matriz de Casa Forte.



Corpo de Bombeiros no local - Foto: Isabel Barros/cortesia



O Corpo de Bombeiros está no local com pelo menos dois caminhões nesta tarde, e a via está interditada.







Veja também

DIPLOMACIA Presidente francês viajará ao Brasil em março para discutir acordo UE-Mercosul