A- A+

Internacional Incêndio causa 31 mortes em bairro densamente povoado do Cairo O incêndio começou quando um caminhão carregado de combustível tombou em uma rodovia movimentada, informaram os veículos de comunicação estatais

Um incêndio devastou nesta quarta-feira (25) uma área densamente povoada do Cairo e deixou pelo menos 31 mortos, informou o Ministério da Saúde egípcio.

Imagens da AFP registraram uma enorme bola de fogo e uma espessa fumaça negra que se elevava sobre o bairro de Al Warraq, na capital do Egito, enquanto motoristas buzinavam e se apressavam para deixar o local.

Os edifícios nas proximidades aparentemente escaparam das chamas.

O incêndio começou quando um caminhão carregado de combustível tombou em uma rodovia movimentada, informaram os veículos de comunicação estatais.

"A cena era assustadora", declarou à AFP Abdel Rahman Khalil, que chegou pouco depois do acidente e viu o caminhão-tanque envolto em chamas.

O fogo atingiu vários veículos, alguns deles utilizados no transporte público, segundo as imagens.

Trinta e nove ambulâncias foram enviadas ao local. Pelo menos 15 feridos foram encaminhados ao hospital, quatro deles em estado crítico, informou o Ministério da Saúde em um comunicado.

Também era possível ver carros completamente carbonizados, enquanto os bombeiros jogavam água sobre os destroços do caminhão.

A Procuradoria do Egito abriu uma investigação e está realizando exames de DNA para identificar as vítimas que tiveram os corpos gravemente queimados.

O Ministério da Saúde elevou seu nível de alerta de emergência e informou que o titular da pasta, Khaled Abdel Ghaffar, se deslocou ao local e aos hospitais próximos.

Rodovia reaberta

A rodovia onde o caminhão pegou fogo foi reaberta e "os destroços do acidente foram removidos", informou um porta-voz do ministro da Saúde ao canal Al-Qahera News, ligado ao Estado.

A emissora divulgou imagens dos restos carbonizados do veículo sendo retirados, enquanto o trânsito era parcialmente retomado nas proximidades.

Um porta-voz do gabinete egípcio informou à imprensa local que o primeiro-ministro Mostafa Madbouly também ordenou uma investigação sobre as causas do acidente.

Com sua infraestrutura obsoleta e alta densidade populacional, o país norte-africano foi palco de vários episódios trágicos nos últimos anos.

Quando os serviços de emergência demoram a responder, os moradores costumam improvisar operações de resgate, inclusive no Cairo.

Segundo o porta-voz do gabinete, o governo espera um esclarecimento completo sobre o ocorrido antes de determinar "as medidas futuras relativas ao transporte de produtos petrolíferos e à garantia da segurança durante esse tipo de operação de transporte".

Estradas mortais

Além dos problemas de infraestrutura, detectores de fumaça, alarmes e saídas de emergência são escassos.

Em muitos bairros, o labirinto de ruas estreitas dificulta o acesso dos caminhões dos bombeiros aos locais dos acidentes.

Os acidentes de trânsito também são frequentes. Geralmente, são atribuídos à direção imprudente, à falta de manutenção das vias e ao descumprimento das normas de trânsito.

No ano passado, quase 6 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em todo o país, segundo a agência estatal de estatísticas do Egito.

Veja também