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BAIRRO DA BOA VISTA Incêndio atinge sala comercial no Centro do Recife; bombeiros socorrem cinco vítimas Sete viaturas dos Bombeiros foram enviaram ao local. Quatro das vítimas inalaram fumaça e uma caiu da própria altura, segundo os Bombeiros

Um incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (17) em um empresarial na Rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A ocorrência aconteceu no Edifício Ébano, nas proximidades do Colégio 2001.

Cinco pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que enviou sete viaturas ao local.



"Ao chegar ao local, as equipes constataram que as chamas atingiram uma sala comercial e foram extintas por funcionários com o uso de extintores", informou a corporação, por meio de nota.

Uma mulher de 53 anos sofreu uma queda e foi encaminhada a um hospital particular do Recife.



Outras quatro vítimas, uma mulher de 39 anos, uma mulher de 40 anos, um homem de 68 anos e um homem de 33 anos, apresentavam quadro de inalação de fumaça e foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Ainda não há detalhes sobre o que pode ter motivado o incêndio



"Após o atendimento às vítimas, a vistoria da área e a eliminação dos riscos imediatos, a ocorrência foi finalizada no local", afirmou o CBMPE.

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