A- A+

INGLATERRA Incêndio continua após colisão de petroleiro com cargueiro no Mar do Norte O cargueiro transportava uma quantidade indeterminada de álcool e quinze contêineres de cianeto de sódio, um gás inflamável e altamente tóxico

O incêndio provocado pela colisão entre um cargueiro e um petroleiro no Mar do Norte na segunda-feira (10) no litoral da Inglaterra continuava na manhã desta terça-feira (11), enquanto o incidente gerava temores de um grande desastre ecológico.

"O incêndio durou toda a noite e ainda continua na manhã desta terça", declarou à AFP Martyn Boyers, diretor do porto de Grimsby, no nordeste da Inglaterra, não muito distante do local do incidente no qual um dos tripulantes do cargueiro desapareceu.



Leia também • Rebeldes tomam 450 passageiros como reféns em trem no Paquistão

Imagens divulgadas pela BBC mostram densas colunas de fumaça negra saindo do local da colisão. O petroleiro Stena Immaculate" aparece danificado, com uma grande fissura em uma de suas laterais.

O porta-contêineres "Solong" "surgiu do nada", contou um membro da tripulação do petroleiro à BBC.

O petroleiro fretado pelo Exército americano estava ancorado a 16 quilômetros da cidade de Hull quando foi atingido pelo porta-contêineres, em circunstâncias ainda desconhecidas.

O cargueiro, com bandeira portuguesa, transportava uma quantidade indeterminada de álcool e quinze contêineres de cianeto de sódio, um gás inflamável e altamente tóxico, segundo o site especializado Lloyd's List Intelligence, especializado em transporte marítimo.

A colisão provocou um grande incêndio. Um dos tanques do "Stena Immaculate", que continha querosene, se rompeu, o que provocou um vazamento e gerou temores de importantes danos ambientais.



"Incêndios do inferno"

O primeiro objetivo é conter o fogo, mas a contaminação relacionada ao acidente tem o potencial de se estender amplamente dependendo das correntes e das ondas, com o risco de afetar essas áreas protegidas", alertou Daniela Schmidt, professora de ciências na Universidade de Bristol.

A busca por um membro da tripulação do cargueiro desaparecido do cargueiro foi suspensa durante a noite.

O desaparecido era um dos 14 membros da tripulação do cargueiro.

Um total de 36 membros das duas tripulações foram levados ao litoral em bom estado de saúde.

A colisão foi a principal notícia em todos os jornais britânicos nesta terça-feira.

"Catástrofe", afirma o The Mirror, enquanto o jornal The Sun cita "Incêndios do inferno". O Daily Mail pergunta "Como pode um barco que transportava cianeto de sódio colidir contra um petroleiro cheio de querosene para o Exército americano em plena luz do dia?".

O ministro britânico da Habitação, Matthew Pennycook, disse nesta terça à Times Radio que as autoridades americanas e portuguesas estavam à frente da investigação, já que as embarcações navegavam sob a bandeira desses dois países.

Um porta-voz de Downing Street disse que a situação ambiental era "extremamente preocupante".

Tom Webb, professor de Ecologia Marinha na Universidade de Sheffield, disse que a área onde ocorreu a colisão é conhecida por sua rica vida silvestre.

"A contaminação química resultante de incidentes desse tipo pode ter um impacto direto nas aves e também pode ter efeitos a longo prazo na cadeia alimentar marinha", explicou.



"Perigos tóxicos"

Moradores de Grimsby expressaram seus temores à AFP sobre os riscos ecológicos. "Não queremos que afete a vida silvestre", disse à AFP Laura Scrimshaw, de 47 anos.

A ONG Greenpeace também alertou sobre os "múltiplos perigos tóxicos" do acidente "para a vida marinha".

O "Stena Immaculate" pertencia à empresa sueca Stena Bulk e, segundo o site Lloyd's List Intelligence, transportava 220.000 barris de querosene.

O petroleiro havia zarpado em 27 fevereiro do porto grego de Agioi Teodori, com destino a Killinghome, no norte da Inglaterra.

Um porta-voz militar americano informou que o petroleiro estava fretado "temporariamente pelo Military Sealift Command", um serviço das Forças Armadas que opera navios com tripulação civil para o Departamento de Defesa.

O porta-contêineres havia saído no início da segunda-feira do porto escocês de Grangemouth em direção à cidade holandesa de Roterdã.

Veja também