BRASIL Incêndio de grandes proporções atinge colégio centenário em Santa Maria (RS) Em rede social, o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSD), afirmou que está acompanhamento o caso.

Um incêndio de grandes proporções atinge o centenário Colégio Marista Santa Maria, no município homônimo do interior do Rio Grande do Sul. Por enquanto, não há informações sobre feridos e se pessoas estavam dentro do imóvel no momento do início do fogo.

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram que o incêndio pode ser visto a quadras de distância, com uma grande nuvem escura. O combate às chamas está em andamento.

Em rede social, o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSD), afirmou que está acompanhamento o caso. "A Prefeitura já colocou toda a sua estrutura à disposição, incluindo a Defesa Civil, para auxiliar no que for necessário. Nossa prioridade é a segurança de todos", destacou.

Fundada há 120 anos, a tradicional escola é localizada na Rua Floriano Peixoto, no centro da cidade.





Políticos gaúchos lamentaram o caso. O deputado federal Paulo Pimenta (PT) destacou que envolve uma "escola que faz parte da história da cidade e da formação de gerações de santa-marienses" "Que todos estejam bem e que a situação seja plenamente controlada o quanto antes", completou.

A deputada federal, Fernanda Melchionna (PSOL) também lamentou a situação. "É fundamental que as investigações sobre as causas do incêndio sejam conduzidas com agilidade, transparência e rigor, para que se esclareçam os fatos, se apurem responsabilidades e se evitem novas ocorrências semelhantes", defendeu.



