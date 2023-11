Incêndio de grandes proporções atinge fábrica da Cacau Show em Linhares, no Espírito Santo; veja

A- A+

Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica de chocolates da marca Cacau Show, na cidade de Linhares, no Espírito Santo.



O fogo começou na madrugada desta terça-feira (7) e se espalhou rapidamente. O Corpo de Bombeiros da região atua na área desde as 4h40 para controlar as chamas.



Não há registro de feridos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou a pista lateral da BR-101, onde a fábrica fica, no bairro de Canivete.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça no local.

Cacau Show...em Chamas...Linhares , Espírito Santo pic.twitter.com/JEMEglcDc6 — Miguel Arraes (@MiguelArraes3) November 7, 2023

A empresa informou, por meio de nota, que a fábrica atingida corresponde a 19% de toda a produção da empresa, e que possui outras duas fábricas no Brasil.

A Cacau Show disse também que os colaboradores que estavam presentes conseguiram sair do local em segurança.

Veja também

Mata Sul Caminhão com cerveja tomba na BR-101, em Palmares, e carga é saqueada por populares