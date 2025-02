A- A+

TRAGÉDIA Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de isolantes térmicos na zona sul de SP Não há informações ainda sobre as causas do incêndio, que será investigado

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de isolantes térmicos na Rua Doutor Djalma Pinheiro Franco, 829, no Jabaquara, zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 21, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há relato de vítimas.



Conforme a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 2 horas da manhã. Perto das 7 horas, os bombeiros informaram que o fogo já tinha sido isolado e não havia risco de propagação para edificações vizinhas.

Ao menos 20 viaturas, com um total de 60 bombeiros, atuam na ocorrência. Não há informações ainda sobre as causas do incêndio, que será investigado.

