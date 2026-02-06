A- A+

São Paulo Incêndio de grandes proporções atinge fábrica do setor de alimentos no interior de SP Chamas tiveram início por volta das 15h50; bombeiros atuam na ocorrência para evitar que o fogo se alastre para os imóveis vizinhos

Um incêndio de grandes proporções atinge, na tarde desta sexta-feira, 6, uma fábrica do setor de alimentos na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Informações preliminares da Polícia Militar apontam para uma única vítima até o momento.



Mais cedo, a corporação havia informado um total de 10 pessoas feridas com queimaduras e um óbito, mas a informação foi corrigida.



Segundo a PM, o estado de saúde desta vítima é considerado leve, mas não descarta que o quadro pode se agravar.

A empresa fica localizada na Alameda Vênus, no Distrito Industrial de Indaiatuba. O local possui 400 metros quadrados e, segundo a PM, a empresa é produtora de antioxidante.



As chamas tiveram início por volta das 15h50 e se alastraram para a área de logística da fábrica.



O Corpo de Bombeiros informou que mobilizou nove viaturas para o combate ao fogo, e que está para evitar que as chamas passem para as edificações que ficam nos arredores.



Até as 17h20, a ocorrência seguia em andamento.

Veja também